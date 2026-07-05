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Джензито Вики и началото на телефонната революция

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Джензито Вики и началото на телефонната революция

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Джензито Вики и началото на телефонната революция

Да си вързан за телефона, който е... вързан вкъщи – буквално. Това е реалността в България само допреди 30 години, когато имаше единствено стационарни, домашни телефони.

Трудно е да си го представим днес, когато мобилните са с нас навсякъде, постоянно в ръцете ни и жизненоважни за всекидневието ни. Но в средата на деветдесетте години те бяха революция.

Как се случи тя? А кога се появи интернет в България? Вики Костова припомня в епизод трети от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа".

Автор на статията

24 часа

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Джензито Вики и началото на телефонната революция