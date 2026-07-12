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Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)

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Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)

Може ли един хляб?

Разбира се. 4000 лева, моля!


Подобен диалог днес е немислим – не само защото вече сме в еврозоната. Но само преди три десетилетия той е бил напълно реален.

В наши дни цените са наистина високи. Не можем да си позволим всичко, което бихме искали. И силно се дразним, ако любима стока изчезне от пазара.
Но все пак – магазините са пълни с разнообразни стоки, а стандартът на живот в България няма нищо общо с времето отпреди 30 години.

Тогава в рамките на едно десетилетие страната преживява две тежки кризи, хиперинфлация, деноминация, купонна система за стоки от първа необходимост, дефицит на храна, тотална несигурност и режим на тока.

Как се живее при такива условия? И защо имаме причини да сме доволни от положението днес? Вики Костова разказва в четвърти епизод от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа".  

Автор на статията

24 часа

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Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)