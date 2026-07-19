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Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого сва...

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Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали

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Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали

Криза, протест, оставка, избори. Повтаряме!

В тази последователност страната ни се върти вече повече от три десетилетия. Най-новата ни история помни няколко огромни протеста, множество оставки, паднали правителства и предсрочно прекратени мандати. За последно това се случи преди броени месеци – в края на 2025 година, когато GenZ протестът свали кабинета на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Кой, кога и защо изкара хората на улицата? И какво се случи след това? Вики Костова припомня в пети епизод от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа". 

Автор на статията

24 часа

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Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали