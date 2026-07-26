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Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ

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Джензито Вики: Егати държавата и политиците и&#768;

Цар, който става премиер. Президент, който прекъсва мандата си предсрочно. Шоумен, който печели избори.

Никак не са едно и две нещата, с които българската политика смая света през последните десетилетия. А едно от нейните „постижения" несъмнено е рекордният брой избори.

Защо GenZ е най-демократичното поколение в новата ни история и коя е фразата, обобщила най-добре българската политика? Вики Костова връща лентата в шести епизод от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа".

Автор на статията

24 часа

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