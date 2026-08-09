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Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт

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Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт

Преди 30 години в България не идваше никой. Нито световни музикални звезди, нито артисти, нито пък лидери на проспериращи държави и уважавани общности.

Днес българската сцена е редовна част от турнетата на куп знаменитости. Но дори те да ни заобиколят, ние можем да отидем при тях. Така е и с политическата сцена – членството на страната ни в големи международни организации отвори хоризонт за по-добра икономическа перспектива и повече сигурност в днешните несигурни времена.
А на всичко отгоре спечелихме „Евровизия" с талантливата ни Дара!

Епизодът е заснет преди нейната невероятна победа във Виена, затова използваме случая тук специално да я поздравим и да ѝ благодарим за радостта и гордостта, които ни подари!

Но как излязохме от изолацията и станахме част от света? Вики Костова разказва в епизод осем от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа". 

Автор на статията

24 часа

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Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт