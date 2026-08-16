Джензито Вики в световния безпорядък

Напоследък много се тревожим – и все за реални неща. Войни, бомби, кризи, преврати, диктатори, насилие, пандемии. Лошите новини сякаш се надпреварват, а светът изглежда все повече се тресе.

Не е много голямо успокоение, но светът никога не е бил спокойно място – и страниците на „24 часа" от последните 35 години доказват това. През какво преминахме ние и светът?

Припомня ни Вики Костова в девети епизод от нашата поредица „Машина на времето", с която празнуваме 35 години от създаването на „24 часа".