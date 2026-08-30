Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“

С всичко хубаво и с всичко лошо, все пак днес България в много отношения е модерна европейска държава. А неизменна част в нейната най-нова история е „24 часа“ – пионерът в освобождаването на словото и печата.

Затова тази година празнуваме!

Празнуваме хиляди разказани истории, стотици каузи, безброй полезни инициативи и непрекъснато развитие в крак с времето и технологиите. Празнуваме това, което е „24 часа“ днес – медийна платформа №1 със съдържание във всички възможни дигитални канали и достъп до милиони потребители.

Какво всъщност постигнахме през тези 35 години? Нека разберем от Виктория Костова в епилога на нашата поредица „Машина на времето“.