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Вики Костова и особеният и&#768; урок с „24 часа“

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Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“

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Вики Костова и особеният и&#768; урок с „24 часа“

С всичко хубаво и с всичко лошо, все пак днес България в много отношения е модерна европейска държава. А неизменна част в нейната най-нова история е „24 часа“ – пионерът в освобождаването на словото и печата. 

Затова тази година празнуваме! 

Празнуваме хиляди разказани истории, стотици каузи, безброй полезни инициативи и непрекъснато развитие в крак с времето и технологиите. Празнуваме това, което е „24 часа“ днес – медийна платформа №1 със съдържание във всички възможни дигитални канали и достъп до милиони потребители. 

Какво всъщност постигнахме през тези 35 години? Нека разберем от Виктория Костова в епилога на нашата поредица „Машина на времето“.

Автор на статията

24 часа

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Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“