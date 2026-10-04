Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха

„Щастието не е момент, а следата, която оставяш" - така Севдалина Василеску от Филип Морис България формулира своето заглавие за щастието в края на втория епизод на новата ни поредица „Щастието - първа новина". Срещу нея Натали Алексиева, отново част от екипа на компанията, избира друго: „Щастието започва от мен."

Между тези две изречения всъщност се побира идеята на новата видеопоредица на „24 часа" - да извадим на първа страница тема, която рядко попада в новините, макар да определя голяма част от решенията ни. Какво наричаме добър живот? Как се променя представата ни за успех с времето? И колко различно отговарят поколенията, когато въпросът вече не е какво са постигнали, а какво ги кара да усещат смисъл?

Във втория епизод отговорите идват от Севдалина Василеску и Натали Алексиева от Филип Морис България.

Разликата между тях се вижда още в нещо съвсем делнично. Севдалина не би могла без календара в смартфона. Натали предпочита тефтера. Но оттам разговорът бързо стига до по-големите теми - трябва ли кариерата непременно да бъде непрекъснато изкачване, кога желанието за съвършенство започва да тежи и защо понякога именно поколението, което живее най-много онлайн, търси щастието офлайн.

Севдалина носи опита на човек, който познава промяната отвътре. Натали - погледа на поколение, за което тя е естествено състояние. Те невинаги мислят еднакво и точно това прави срещата интересна.

Има логика този разговор да се случва именно с хора от Филип Морис България. Компанията е част от глобален бизнес, който преминава през фундаментална трансформация с визия за бъдеще без дим. Но зад всяка голяма промяна стоят не само технологии и стратегия, а хора, които трябва да учат, да сменят гледната точка и да намират общ език с колеги с различен опит.

Затова този епизод не е разговор „за компанията" в обичайния смисъл. Той показва нещо по-интересно - как една организация изглежда през хората си. През начина, по който говорят за развитие, за свободата да не следваш само един професионален маршрут, за способността да приемаш чужда гледна точка и за нуждата работата да оставя нещо повече от отметнати задачи.

Това е и територията на „Щастието - първа новина". Поредицата не търси универсална формула за щастие. Тя среща различни хора и поколения, за да види къде отговорите им се разминават и къде - понякога неочаквано, се срещат.

Гледайте втория епизод на „Щастието - първа новина" със Севдалина Василеску и Натали Алексиева от Филип Морис България.