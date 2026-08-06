Международни

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Американското разузнаване: Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака наесен
Американското разузнаване е отправило нови предупреждения, че руският президент Владимир Путин ...
Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Сеута
Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Сеута седмица след нахлуването на 70 000 душ...
Втори сме в ЕС по употреба на амфетамини сред младите, но с ниски нива на канабис и кокаин (Графика)
България е сред лидерите в ЕС по употреба на амфетамини сред младите (15-35 г.), но в същото вр...
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Доклад: Късо съединение в електропреносната мрежа причинили големия пожар в Централна Гърция
Арестуван е кмет, негова фирма изграждала далекопровода Неизправност в електропреносната мрежа ...
Гръцки остров търси доброволци да гледат бездомни котки
Гръцкият остров Сирос предлага работа за доброволци, които искат да се грижат за бездомни котки...
ЕК плаши Румъния с "тежки финансови последици" заради въглищните централи
Европейската комисия предупреди Румъния заради забавяне на процеса по декарбонизация. В сряда ...
Рекордно ниското ниво на Дунав разкри мотор от Втората световна край Будапеща
Заедно с него са намерени и боеприпаси, противотанкови мини и останки на германски войници Реко...
Сеута в ужас: Лозунги „15/08","ще се видим отново там" заливат социалните мрежи в Мароко
Испанските сили за сигурност анализират с тревога през последните дни множество съобщения от Ма...
Поляците са доволни от първата година на президента Карол Навроцки
Повече от половината поляци оценяват положително първата година от президентския мандат на Каро...
Войник загина при демонстрационен скок с парашут край Москва (Видео)
41-годишен руски военнослужещ е загинал при демонстрационен парашутен скок на летище Ватулино к...
Най-малко шест покушения срещу висши руски генерали в тила за две години, трима умряха
От началото на пълномащабната война високопоставени руски генерали не само са били убити на фро...
Рускини сключвали фиктивни бракове с фронтоваци, за да вземат обезщетение при смърт
В Русия нарастват опасенията, свързани със случаи на фиктивни бракове с военнослужещи, които во...
Турция, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха споразумението за съвместна отбрана
Турция, Саудитска Арабия и Пакистан официално подписаха в петък споразумение за съвместна отбра...
Пекин: „Повторната милитаризация“ на Япония представлява реална заплаха за мира и стабилността в региона
Япония наскоро обяви, че планира да изгради противокорабни ракетни съоръжения във военни бази н...
Американското разузнаване: Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака наесен
Американското разузнаване е отправило нови предупреждения, че руският президент Владимир Путин ...
Китай завърши нова геоложка карта на Луната
Институтът по геология към Китайската академия на геоложките науки завърши нова геоложка карта ...
КМГ: „Шестте мрежи“ осигуряват солидна опора за висококачествено икономическо развитие
На заседание на Политбюро на Централния комитет на ККП, проведено на 30 юли, беше подчертана ва...
Пекин: „Повторната милитаризация“ на Япония представлява реална заплаха за мира и стабилността в региона
Япония наскоро обяви, че планира да изгради противокорабни ракетни съоръжения във военни бази н...