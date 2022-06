Най-малко 10 загинали и над 250 пострадали при изтичане на отровен газ в Йордания

Най-малко 10 души загинаха при изтичане на отровен газ в йорданския пристанищен град Акаба, ранените са около 250, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и Франс прес.

Видеозапис, показан от държавните медии, показва как кран вдига голяма цистерна от камион и след това я изпуска на палубата на кораб, предизвиквайки появата на жълт дим. Работещите на пристанището побягват надалеч, предава БТА.

Дирекцията по обществена сигурност съобщи, че по време на транспортиране на контейнер с газ се е получил теч. Службата не съобщи какво е съдържал контейнерът, но уточни, че властите са отцепили района, след като ранените са били отведени в болници. Изпратени са специалисти, които да се справят със ситуацията.

5 people died, 234 were injured in a toxic gas leak from a storage tank in Jordan's 🇯🇴 Aqaba port



5 people died, 234 were injured in a toxic gas leak from a storage tank in Jordan's 🇯🇴 Aqaba port

Specialized teams were dealing with the leak after a tank filled with toxic gas fell during its transportation, leading to a gas leak at the site

Според дирекцията загиналите са 10, а пострадалите - 251. Държавната телевизия "Мамлака" съобщи, че 199 от тях все още са в болниците.

Д-р Джамал Обейдат, представител на местните здравни власти, призова хората да останат по домовете си и да затворят прозорците и вратите. Най-близкият жилищен район е на 25 километра.

Акаба е едно от основните пристанища на Червено море и единственото морско пристанище на хашемитското кралство, през което минава по-голямата част от вноса и износа на страната, припомня АФП.