Свалиха млада майка от линейка заради трафик на наркотици във Великобритания

Британска майка, завръщаща се от Испания след животоспасяваща мозъчна операция, е обвинена в международен трафик на наркотици, заради което е свалена от линейката, която я е превозвала, и е подложена на щателно претърсване от граничните полицаи, въпреки тежкото й здравословно състояние, съобщи в. "Дейли мейл".

Шокиращи снимки показват 36-годишната Рейчъл Пигхилс, която била изключително разстроена и травмирана от процедурата по огледа на превозното средство, включително и на нейния багаж и този на съпруга й. Тя лежала на носилка с кислородна маска на пристанището в Плимът, където била принудена да чака 4 часа.

Двойката от Пършор, Уорчестър, пътувала с ферибот на 17 юни в малка линейка втора ръка, управлявана от съпруга на оперираната жена Гай. Той твърди, че граничните полицаи са "разнищили на парчета" превозното средство в неуспешната си акция за намиране на наркотици. "Третираха ни като престъпници", разказа съпругът на пациентката.

Служителите дори извадили полицейски кучета, които, иронично, не успели да надушат силните опиати, предписани на Рейчъл, за да контролира болката след операцията. Rachel Pighills trauma as she is kept at border control https://t.co/3CgaUVbdBt — Malvern Local (@malvernlocal) June 27, 2022

Майката на 14-годишна дъщеря все още се възстановява от иновативната операция, която претърпяла 4 седмици по-рано в Испания. Тя се наложила след като вентилатор паднал от тавана и я ударил в тила през 2018 г. След инцидента тя не можела да се върти в никаква посока, защото при всяко едно обръщане гръбначният й стълб се изкълчвал и тя можела да остане парализирана или дори по лошо - да умре.

Последните 4 години семейството прекарало в събиране на сумата от 215 000 паунда, за да се подложи 36-годишната жена на интервенцията, която не се предлага от Националното здравно осигуряване на Великобритания. В началото на тази година те най-сетне събрали парите, благодарение на голямо дарение от възрастна дама, и били посъветвани да не пътуват със самолет, защото рискът за жената бил прекалено голям. Затова те тръгнали с линейка.

След 13-часова операция и 4 седмици възстановяване семейството се върнало обратно в Обединеното кралство с ферибот.

„След всичко, което преживяхме, след операцията с толкова нетърпение очаквахме да се върнем у дома. Когато пристигнахме в Плимът, граничните полицаи буквално се нахвърлиха върху нашия автомобил и ни обвиниха, че сме контрабандисти и пренасяме наркотици. Не можех да повярвам. Имахме цялата документация, но те не искаха да ни чуят. Един от тях беше наистина груб и изглеждаше доста разочарован, когато не успяха да намерят нищо", разказва Рейчъл.