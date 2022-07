Добра основа за успешно сътрудничество между Китай и ЦИЕ

С Директора на Центъра за насърчаване сътрудничеството в селското стопанство между Китай и ЦИЕ д.р Момчил Станишев, специално за КМГ разговаря радио Китай за участието на Центъра в няколко важни международни инициативи, както и за подготовката на предстоящите до края на годината събития, свързани с работата му за повишаване доброто взаимодействието между Китай и ЦИЕ.

- Д-р Станишев, неотдавна екип на ръководения от Вас Център за сътрудничество Китай - Централна и Източна Европа взе участие във форума “Nice to CEE you”, който се проведе в китайския град Нинбо. Моля да ни разкажете повече за това интересно и важно събитие?

- В началото на юни, екипът на ЦНСССКЦИЕ се включи виртуално във форума “Nice to CEE you” Ningbo Festival for Promoting China-CEEC Trade and Cooperation“, което замести като събитие отложеното участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа, която бе планирана да се осъществи в периода 17-22 май т.г. също в Нинбо. Участието във форума е залегнало в плана за дейността ни, като в събитието се включиха, както следва: г-н Ли Гуандин-Зам.- кмет на гр. Нинбо, Н. Пр. Душан Бела, Посланик на Република Словакия в КНР, г-н Владислав Спасов, Генерален консул на Република България в Шанхай, г-н Силард Бола, Генерален консул на Унгария в Шанхай, г-н Джан Ядун Директор на Ningbo CEEC Expo, г-н У Женпин, Директор на Бюрото за развитие на търговията на Министерството на търговията на КНР, г-н Шъ Чичи, Заместник-генерален директор към Министерството на търговията на КНР към провинция Джъдзян, г-жа Мира Лесяк, Ръководител на консулството на Република Словения в Шанхай. В рамките на форума се проведоха редица срещи между представители на бизнеса, браншови организации и институции от ЦИЕ и Китай в различни сектори.

В конференцията участваха и китайски компании, които проявяват интерес за сътрудничество в областта на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство с представители на бизнеса от страните от ЦИЕ, което ни дава добра база за нови съвместни бизнес-инициативи.

- Други интересни събития, в които Центърът е участвал наскоро и които са важни за сътрудничеството на страните от региона с Китай?

- Много важно събитие беше отбелязването през април т.г. 10-годишнината от създаването на инициативата 16+1, което е Механизмът за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай. Предвиждаме и поредица от нови инициативи по повод на тази важна годишнина и през есента.

Друга важна, според нас инициатива, бе участието на ЦНСССКЦИЕ със свой щанд /в периода между 16 и 18 юни/, в Балканския международен винен фестивал (The Balkans International Wine Festival) в София. Събитието фокусира вниманието на международната винена общност към този богат винен и географски регион. По време на фестивалните дни ЦНСССКЦИЕ подготви промоционално видео, което съдържа интервюта с участниците в изложението. Видеото ще бъде разпространено и представено пред партньори на Центъра от Китай - компании, институции и организации. Центърът извърши и анкетно проучване, което цели да проучи информираността на винопроизводителите от Балканския международен винен фест за възможността им да развиват бизнес с Китай.

- Какво предвиждате до края на годината като събития, организирани от Центъра, които ще допринесат за задълбочаване на сътрудничеството между Китай и ЦИЕ?

- За ноември т.г. сме предвидили организирането на Международна научно-практическа конференция по случай десетата годишнина на Инициативата за Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ. Конференцията ще покрие широк кръг от теми, като ще се презентират добри практики между различните страни, представени от академичните среди и бизнеса. Отделни тематични сесии ще разгледат икономическите, селскостопанските, правните и културните взаимоотношенията между страните от ЦИЕ и Китай.Конференцията ще се проведе в Ректората на Софийския университет „”Св.Климент Охридски, като подробностите ще представим в хода на подготовката на конференцията.

Друг проект, по който ЦНСССКЦИЕ работи е свързан с популяризирането на младежкото предприемачество в областта на селското стопанство в България и региона на ЦИЕ, който ще даде и солидна основа за бъдещи колаборации и с китайски партньори.