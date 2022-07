Привърженици на Сръбската радикална партия с транспарант "ЕС, отивай си, Сърбия-Русия, това е нашият съюз"

Привърженици на Сръбската радикална партия разгърнаха снощи на мост на река Дунав в Нови Сад транспарант, на който пише: "ЕС, отивай си, Сърбия-Русия, това е нашият съюз", съобщи белградската агенция Бета, предава БТА.

Членове на Градския комитет на Сръбската радикална партия поставиха на Вараждинския мост транспарант, на който пише на английски "EU go home, Serbia Russia that is our union" в знак на протест срещу организирането на фестивала "Екзит", отбелязва агенцията.

Председателят на Градския комитет на тази партия Джурадж Якшич заяви, че тази партия винаги се е противила на провеждането на фестивала "Екзит" в Петровараждинската крепост, защото, както се изрази, ставало дума за "антисръбска проява".

Той каза, че гражданите на Нови Сад от фестивала "Екзит" винаги могат да чуят само "антисръбски послания" като "минута мълчание за някакъв си измислен геноцид в Сребреница".

Снощи бе открит фестивалът "Екзит", в който ще участват много местни и чуждестранни групи. Очакваното участие обаче на украинската група "Калуш оркестър", победител на конкурса на Евровизия, бе отменено, съобщават сръбските медии.

Преди началото на фестивала на плаж на реката бе издигнат къмпинг със стотици палатки, които по време на фестивала може да достигнат 2000 броя, заяви говорителката на фестивала Бранислава Коларов. Тя каза, че цената за настаняване в палатка е 3000 динара /50 лева/ на човек. Къмпингуващите могат да си купят в зоната за храна и напитки половин килограм хляб за 100 динара /1,68 лв,/ литър мляко за 150 динара /2,5 лева/, двулитрова кутия със сок за 200 динара. Поставени са също тоалетни и душове с топла вода.

През четирите фестивални вечери ще се изпълнява музика на 40 сцени. Най-много къмпингуващи се очаква да дойдат от България, Република Северна Македония, Турция и Хърватия, отбелязват организаторите на фестивала, пише вестник "Политика".

Двайсет и второто издание на фестивала започна с изпълнения на хеви метъл групите Alitor, Napalm Death, Back to the Future. Очаква се през четирите фестивални дни фестивалът да има по 50 000 посетители на ден или общо 200 000.