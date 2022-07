Джо Байдън каза, че се "справя добре" и че работи, въпреки че е с COVID-19 (Видео)

Джо Байдън, който е най-възрастният президент на САЩ ще продължи да работи, макар и в изолация, след като се оказа заразен с Ковид-19, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Белия дом, съобщи БТА.

Седемдесет и девет годишният президент има леки симптоми, които включват хрема, умора и спорадична суха кашлица. Те са се появили в сряда, заяви лекарят на Белият дом Кевин О'Конър и допълни, че в момента Байдън приема антивирусния медикамент "Паксловид".

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

Байдън има поставени две първоначални дози от ваксината срещу коронавируса и две бустерни дози. Днес той заяви във видео, публикувано в акаунта му в "Туитър", че се справя добре със заразата. В клипа, чиято продължителност е 21 секунди, той каза още, че върши много работа и че ще продължи да изпълнява задълженията си.

На снимка, качена в социалната медия, се вижда как Байдън се усмихва, докато седи на бюро с документи, облечен със сако.

Координаторът за реагиране на Ковид-19 в Белия дом, д-р Ашиш Джа каза, че нивото на кислород в кръвта на Байдън е в нормата, че той ще се изолира за пет дни и че отново ще посещава публични места, след като получи негативен резултат от теста за вируса.

Байдън се разболя в момент, в който правителството му се бори с увеличаващата се инфлация, затрудненията в глобалните вериги за доставки, масовите стрелби и руската инвазия в Украйна.

Здравословното му състояние наложи отмяната на негово пътуване до Пенсилвания, където той възнамеряваше да представи плана си да поиска от Конгреса 37 милиарда долара за програми за превенция на престъпността.

Белият дом предостави необичайно детайлен отчет на сутрешните дейности на президента, които включат серия от телефонни разговори с политически съюзници, и допълни, че лицата, които са били в близък контакт с Байдън, са били осведомени за заболяването му.

Вицепрезидентката Камала Харис се е срещнала с Байдън във вторник, заяви представител на Белия дом. Ръководителят на екипа на американския президент Рон Клайн каза пред американската телевизия Ем Ес Ен Би Си, че е е бил в контакт с Байдън, но досега никое от контактните на държавния глава лица не е получило положителен резултат от теста за коронавируса.

Днес китайският президент Си Цзинпин пожела на американския си колега бързо оздравяване, съобщи китайската държавна телевизия Си Си Ти Ви.

Байдън влиза в списъка със световните лидери, които се заразиха с коронавируса от 2020 г. насам, когато избухна пандемията.

Месец преди да загуби президентските избори през 2020 г., Доналд Тръмп се разболя от вируса. Той, съпругата му Мелания и част от персонала на Белия дом се заразиха по време на събитие през септември 2020 г., на което Тръмп обяви номинирането на Ейми Кони Барет за съдия във Върховния съд.

По това време Тръмп беше на 74-годишна възраст и на 2 октомври 2020 г. беше хоспитализиран и подложен на интензивно лечение във военен център край Вашингтон. Тогава ниските нива на кислород в кръвта му притесниха лекарите.