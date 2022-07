Ден след сделката за зърното: руски ракети поразиха пристанището на Одеса (Видео)

Руски ракети са поразили инфраструктура в пристанището на Одеса днес, предоха световните агенции, като се позоваха на украински представители.

Това се случва ден след подписването в Истанбул на споразумение, което ще позволи подновяването на износа на украинско зърно през украинските пристанища на Черно море, припомня БТА.

Odessa,10 explosions are reported Part of missiles was shot down by air defense

In the port fire after the strikes

In the light of the Istanbul agreement logical question:who and how will ensure the safety of ships with grain in the port of Odessa if russia continues shelling?? pic.twitter.com/E0Yu6XlEEz — Xenta (@Xenta777) July 23, 2022

"Врагът атакува търговското пристанище на Одеса с крилати ракети "Калибър". Две ракети бяха свалени от украинската противовъздушна отбрана, а две поразиха инфраструктура на пристанището", се казва в съобщение в Телеграм на Южното оперативно командване на украинските сили.

Подобно съобщение публикува в социалните мрежи и говорителят на областната администрация на Одеска област Сергий Брачук, допълва Франс прес.