Володимир Зеленски благодари на САЩ за военната помощ

Украинският президент Володимир Зеленски благодари днес на САЩ за това, че засилват военната си подкрепа за Украйна с предстоящи доставки на още ракетни установки, военни превозни средства и дронове, предаде ДПА.

"Благодаря Ви, президент Байдън, за новия пакет от отбранителна помощ за Украйна. Това са критично важни и мощни оръжия, които ще спасят живота на наши войници и ще ускорят освобождаването на земята ни от руския агресор. Оценявам стратегическото приятелство между нашите страни. Заедно към победа!“, заяви Зеленски в пост в "Туитър", предаде БТА.

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers' lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory! 🇺🇦🤝🇺🇸 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022

Белият дом вчера обяви, че изпраща още тежко въоръжение в Украйна на стойност около 270 милиона долара, с което общата военна помощ за страната вече възлиза на 8,2 милиарда долара от началото на управлението на правителството на Байдън.

В пакета са включени четири артилерийски системи "Хаймарс". Киев каза, че предоставените от САЩ високотехнологични ракетни установки с голям обсег са критично важни за планираната контраофанзива за връщане на териториите, които попаднаха под руски контрол.

Новият американски пакет включва и 36 000 артилерийски снаряда, превозни средства и близо 580 дрона "Феникс гоуст“.

Зеленски каза, че войната на изтощение, продължаваща вече пети месец, може да приключи до края на годината, ако Западът се придържа към обещанието си да продължи да снабдява Киев с нужните оръжия.

Тази седмица руският външен министър Сергей Лавров заяви, че оръжията с голям обсег, които Киев получава от Запада, са променили динамиката на войната и че това кара Москва да преформулира целите си. Лавров изтъкна, че за да гарантира сигурността на силите си, руското министерство на отбраната сега трябва да работи в посока на изтласкване на украинските сили по-далеч от фронтовата линия, което подсказва, че Москва ще разшири фокуса на инвазията си извън източната част на страната.