6-метрови вълни заляха къщи на Хаваите (Видео)

6-метрови вълни заливат домове и улици по крайбрежните алеи на Хаваите. На места създават и опасност за движението, тъй като няколко магистрали на островите са под вода. Според метеоролозите подобни високи вълни са изключително рядко явление. Те се образуват в Южния Пасифик, където в момента е зима.

Хавайските острови са сред местата, които предлагат уникални условия за сърфинг. През последните дни обаче островите са обхванати от силно вълнение, което прави опасни дори разходките по плажа, предаде Нова тв.