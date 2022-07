Най-малко осем са загиналите при наводнение в щата Кентъки, САЩ. След опустошителната жега в последните седмици, сега части от страната са в плен на проливните дъждове.

The floodwaters are devastating in Eastern Kentucky, and it is going to get worse over the next few days.



Praying for our loved ones in the path of the flood. We will do all we can to help.pic.twitter.com/v0uKtW3YTX — Charles Booker (@Booker4KY) July 28, 2022

В Кентъки, наводненията засегнаха стотици домове. Около 24 хиляди сгради са без ток, има и проблеми с водоснабдяването, предаде Нова тв.

This is Buckhorn School. I have spoken here before and they were some of the most kind people I have ever met. Absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/pRuqRwWuZ9 — Matt Jones (@KySportsRadio) July 28, 2022

Губернаторът на щата обяви извънредно положение. На помощ са повикани и военните.

От дъждовете пострадаха части от Мисури и Аризона.