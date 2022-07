Проливните дъждове наводниха участък от главния булевард на Лас Вегас, където са разположени най-големите казина Fox News съобщи, че вода е проникнала и в самите казина.

The place that always floods, flooded. Check out the Linq garage on the Las Vegas Strip. pic.twitter.com/VZRqtSC7Sc



🎥: @CoachKenCamp — David Charns (@davidcharns) July 29, 2022

Според канала сред засегнатите казина са Circa Resort & Casino, Caesars Palace и Planet Hollywood, предаде Нова тв.

Flash flood warning tonight in #LasVegas #vegas @LasVegasLocally pic.twitter.com/jBQMnxjj5E — //hot girl papi// (@trashcanpapi) July 29, 2022

В четвъртък вечерта властите в Лас Вегас предупредиха жителите на района за възможни наводнения.