Горя имението от сериала "Бриджъртън".

В сряда следобед сградата, където се заснема сериалът на Нетфликс, беше обхваната от пламъци.

Bridgerton mansion catches fire and is consumed by smoke https://t.co/KdHuTzZHvx — Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2022

10 пожарни екипа се отзовали на сигнала, за да погасят пожара в имението Wrotham Park или, както е по-известно на феновете на сериала - Обри Хол, съобщи "Дейли мейл".