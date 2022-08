Пожарът в Калифорния се разраства (Снимки +видео)

Най-обширният пожар в Калифорния за тази година напредна вчера в сухите райони на щата. Разпалван от силните ветрове, той разруши къщи и принуди хиляди хора да напуснат домовете си, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Already the largest blaze in California this year, the McKinney Fire in northern California near the Oregon border has scorched an estimated 30,000 to 40,000 acres https://t.co/CuWzEUvMVL pic.twitter.com/JMJKog9F7f — Reuters (@Reuters) July 31, 2022

Пожарът, наречен "МакКини", вече унищожи над 20 638 хектара от националния горски парк Кламат в Северна Калифорния, съобщи службата за борба с пожари "КалФайър".

Това е най-мащабният горски пожар от началото на годината в Калифорния, където това лято имаше и редица други, предаде БТА.

Губернаторът на щата Гавин Нюсъм обяви в събота извънредно положение, като обясни, че пламъците са разрушили къщи и са застрашили "основни инфраструктури", откакто са избухнали в петък.

A Monster: Klamath, The McKinney Fire. #california #mckinneyfire #wildfire #fire #cali #ca #calfire pic.twitter.com/QWwWsX4shN — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) July 30, 2022

Пожарът се засили и разпространи поради изключителната суша, високите температури, ветровете и бурите, посочи Нюсъм в комюнике.

Над 2000 местни жители получиха нареждане да се евакуират, информира бюрото по извънредните ситуации на калифорнийския губернатор. "Жителите на околните зони трябва да са готови при нужда да напуснат (домовете си). Моля ви, евакуирайте се без колебание", написа в Туитър шерифът на окръг Сискию.

Над 650 души се бореха с огъня вчера, съобщи Националната група за координация по горските пожари.

A state of emergency has been declared in California as wildfires ravage the #Klamath National Forest.



Associated Press has released vivid footage of fires burning along Highway 96. pic.twitter.com/027GLqBsKX — NoComment (@nocomment) August 1, 2022

Сезонът на пожарите в Калифорния, където сушата продължава дълго, се очаква да трае с месеци.

През последните години Калифорния и други западни щати на САЩ бяха връхлетени от бързоразпространяващи се и мащабни пожари, дължащи се на климатичното затопляне.