Нови пожари в Югоизточна Франция (Снимки +видео)

Нови пожари обхванаха вчера Югоизточна Франция, като изпепелиха 350 хектара в Гар. Пожарникар беше сериозно ранен, а близо до Марсилия се наложи спиране на движението по магистралата заради задимяване, предаде Франс прес. Южно от Ним голям облак дим наложи частично затваряне на магистрала A9, която води към Испания.

"Много се надявам да успеем да овладеем пожара до утре", каза снощи майор Уилям Борели, макар че с настъпването на нощта самолетите и хеликоптерите с "водни бомби" трябваше да спрат да летят. Четирима пожарникари са ранени, включително един тежко, който е хоспитализиран с изгаряния, предаде БТА.

На около 20 километра от втория по-големина град във Франция - Марсилия, пожарът беше овладян снощи, след като обхвана 35 хектара, съобщи Противопожарната и спасителна служба на департамента.

Франция е на прага на нова гореща вълна, днес в южната част на страната се очакват от 35 до 39 градуса. Пикът на горещините ще бъде е в сряда с максимални температури често по-високи от 35 градуса и върхови стойности от 39 или 40 градуса на югозапад.

Западна Европа беше обхваната от гореща вълна в средата на юли, втората за едва месец, по време на която избухнаха опустошителни горски пожари, като например в Жиронд (Югозападна Франция), където бяха унищожени близо 21 000 хектара гори.

Dramatic situation in the Aigues Vives / Aubais sector (Gard) where a fire is spreading very quickly. #Aubais #France pic.twitter.com/crgfF58L9R — We Are Protestors (@WeAreProtestors) July 31, 2022

Регионът Прованс-Алпи-Лазурен бряг в югоизточната част на страната е преживял най-горещия си юли от 1947 г. насам, според националната метеорологична служба "Метео Франс".