Доналд Тръмп посрещна Виктор Орбан в САЩ (Снимки)

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп посрещна министър-председателя на Унгария Виктор Орбан в имението си в Бедминстър, Ню Джърси. Срещата на двамата е само седмица след скандалните изказвания на Орбан, които предизвикаха бурни реакции в европейската общност и 100 дни преди изборите в САЩ, на които Доналд Тръмп ще се кандидатира отново, съобщи Блумбърг.

"Чудесно прекарано време с моя приятел, премиера на Унгария Виктор Орбан. Обсъдихме много интересни и важни теми, малко хора са толкова добре запознати. Отпразнувахме и голямата победа на Орбан на изборите през април", каза бившият американски президент в изявление, публикувано в Туитър.

45: Great spending time with my friend, Viktor Orbán, the Prime Minister of Hungary. We discussed many interesting topics—few people know as much about what is going on today. We were also celebrating his great electoral victory in April. pic.twitter.com/NpuBubQ6Je — Taylor Budowich (@TayFromCA) August 2, 2022

Очаква се Тръмп и Орбан да изнесат слова на форума на Републиканците в Далас тази седмица.

Припомняме, че изказванията на Виктор Орбан от миналата седмица срещнаха доста критики и бурни реакции. На посещение в Румъния Орбан заяви, че не иска Унгария да се превърне в държава на мигранти и иска унгарската раса да бъде чиста. Речта му беше определена като "нацистка" и доведе до оставки в кабинета му.

Превод: Мария Нишанджиева