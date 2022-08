Канзас защити правото на аборт чрез референдум

Официалният резултат ще бъде потвърден след седмица

Промяна в конституцията, която да премахне правото на аборт в щата Канзас, бе отхвърлена от мнозинството гласоподаватели на референдум, съобщи Би Би Си. Прогнозните резултати предполагат, че повече от 60% от жителите на Канзас са гласували в подкрепа на конституционното право на жените да имат достъп до аборт. Засега това са само предварителни данни, а официалният резултат ще бъде потвърден след седмица.

Резултатът от общественото допитване в Канзас се следеше с особен интерес, след като преди два месеца Върховният съд на САЩ отмени делото Роу срещу Уейд - съдебно решение от 1973 г., което легализираше абортите в цяла Америка.

Ако референдумът за забрана на това право на жените бе положителен, законодателите в щата щяха да получат възможност да въведат закони, които напълно да ограничат репродуктивната автономия.

Канзаският конгрес се контролира до голяма степен от републиканската партия, която е против абортите, но губернаторката на щата Лаура Кели е от демократите. Тя предупреди, че промяна на конституцията ще хвърли щата в "тъмните векове".

Обществото в Канзас е с твърди консервативни виждания, но въпреки това разпоредбите там относно правото на аборт са по-малко строги от тези в други щати, контролирани от републиканската партия.

Според канзаското законодателството аборт може да бъде направен до 22-та седмица от бременността (в края на 5-я месец). Но за процедурата съществуват и някои ограничения като 24-часов период на изчакване преди извършването й, а ако тя се провежда върху непълнолетно лице, трябва задължително съгласие от родител.

Когато Роу срещу Уейд бе отменено, президентът Джо Байдън каза, че правата на аборт ще бъдат проблем за избирателите. Това, което се случи в Канзас, доказа теорията на президента на практика.

Резултатът от референдума бе изненада за щата, където на президентските избори през 2020 г. Доналд Тръмп водеше Байдън с 15 пункта. За демократите и групите, подкрепящи репродуктивната автономия, това е знак, че американците са крайно недоволни от отмяната на правото на аборт.

Жителката на Канзас Тейлър Хирт се разплака, докато празнуваше резултата заедно с малката си дъщеря в град Овърленд. Тя каза, че е жертва на изнасилване и се ужасява от мисълта, че дъщеря й също може да забременее насилствено и няма да може да направи аборт. Хирт допълни, че се е опасявала, че референдумът ще бъде положителен, но републиканците са подценили рационалното канзаско общество.

Неправителствената организация Value Them Both, която се обявява срещу абортите заяви, че резултатът от гражданското допитване в Канзас е следствие от засилена дезинформация от страна на крайнолеви сдружения. Те допълниха, че това е само временен неуспех и борбата да се цени живота на неродените деца далеч не е приключила.