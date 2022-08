Певицата Джудит Дърам почина на 79-годишна възраст

Певицата Джудит Дърам, наричана иконата на фолклорната музика в Австралия, почина на 79-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Тя стана световноизвестна като вокалистка на групата "Сийкърс".

Изпълнителката е починала в болница в Мелбърн, където се е лекувала от усложнения в резултат на заболяване на белия дроб, от което е страдала дълго време, се казва в съобщение на компаниите "Юнивърсъл мюзик Австралия" и "Мюзикост". Това предаде БТА.

Джудит Дърам прави първия си запис, когато е на 19 години. Славата я застига, след като през 1963 г. се присъединява към "Сийкърс". Четиричленната група е първата от Австралия, успяла да пробие в световните класации и да реализира продажби в САЩ и Великобритания, възлизащи на 50 милиона копия, отбелязва Асошиейтед прес.

Сред хитове й са "The Carnival is Over", "I’ll Never Find Another You", "A World of Our Own" и "Georgy Girl".

Дърам започва солова кариера през 1968 г., но отново записва със "Сийкърс" през 90-те.

"Това е тъжен ден за семейството на Джудит, за нейните колеги от "Сийкърс", за "Мюзикост", за музикалната индустрия и феновете по целия свят и всички нас, които сме били част от живота й толкова дълго“, каза Греъм Симпсън от мениджърския екип на групата.

Съболезнования по повод кончината на Дърам изказа премиерът на страната Антъни Албанезе, който определи певицата като "национално богатство и австралийска икона“.