ФБР обискира имението на Тръмп във Флорида (Снимки, видео)

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че имението му в Мар-а-Лаго, Палм Бийч, Флорида, е било обискирано от агенти на ФБР, съобщи Ройтерс.

Поддръжници на Тръмп се събраха в негова подкрепа СНИМКА: Туитър/JayneZirkle

"След като работихме и си сътрудничихме със съответните правителствени агенции, този необявен обиск в дома ми не беше необходим или уместен", гласи изявление на Тръмп.

Бившият президент не съобщи защо се е състоял обискът.

Мар-А-Лаго "в момента е под обсада, обискиран и окупиран от голяма група агенти на ФБР", каза той. "Те дори отвориха сейфа ми", каза Тръмп.

Поддръжници на Тръмп се събраха в негова подкрепа СНИМКА: Туитър/JayneZirkle

Министерството на правосъдието на САЩ е започнало ранна фаза на разследване на пренасянето от Тръмп на официалните президентски документи в имението му във Флорида, съобщи през април източник, запознат с въпроса.

Разследването се провежда, след като Националният архив на САЩ и администрацията на през февруари уведоми Конгреса, че са били възстановени около 15 кутии с документи на Белия дом от имението на Тръмп във Флорида, някои от които са съдържали класифицирани материали, пише БТА.

Комисията за надзор на Камарата на представителите на САЩ в същото време обяви, че разширява разследването на действията на Тръмп и поиска от архивите да предадат допълнителна информация. По-рано Тръмп потвърди, че се е съгласил да върне определени документи на архивите, като нарече това "обикновен и рутинен процес".