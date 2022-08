Почина Дарил Хънт, басистът на група The Pogues

Басистът на групата The Pogues Дарил Хънт почина на 72-годишна възраст.

В профила си в Twitter бандата написа, че няма думи, за да изкаже мъката си от това, че Хънт е починал в Лондон в понеделник следобед, предаде БТА.

Членовете на The Pogues отдадоха почит с публикация в социалните мрежи, като цитираха част от текста на песента си "Love You 'Till The End", написана от Хънт.

We are saddened beyond words. Our Darryl passed away yesterday afternoon in London.



Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022



‘I know you want to hear me catch my breath

I love you till the end’ pic.twitter.com/9TZWx8eLLc — The Pogues (@poguesofficial) August 9, 2022

Дарил Хънт е роден в Хемпшир, Англия, на 4 май 1950 г. От 1988 г. басистът активно участва в създаването на песните на бандата, вдъхновена от келтската музика, включително до последния им албум, "Pogue Mahone", през 1996 г.

Автор е на доста песни, сред които и на "Love You Till the End".