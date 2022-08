Ламонт Доузър, писал песни за Фил Колинс и "Сюприймс", почина на 81 години (Видео)

Американският музикант и текстописец Ламонт Доузър, който композира и продуцира хитове като "Stop! In The Name Of Love", "Baby Love" и "Two Hearts” на Фил Колинс, почина на 81-годишна възраст, предадоха информационните агенции.

Новината за кончината съобщи семейството. Смъртта на легендата на звукозаписната компания “Мотаун” е настъпила в дома му в щата Аризона.

Ламонт Доузър бе сред най-разпознаваемите членове на популярното трио за създаване на песни, включващо също братята Браян и Еди Холанд.

Творческата група, известна като Холанд - Доузър - Холанд, написа и продуцира десетки оглавили класациите хитове за Даяна Рос и групата “Сюприймс”, “Фор топс”, Марвин Гей и други изпълнители, допринесли за класическото звучене на продукцията на “Мотаун”.

От съвременните изпълнители Ламонт Доузър работи с Кание Уест, Дейв Стюарт от групата “Юпитмикс” и “Блек айд пийс”.

Кавъри на музиката му са правили “Ролинг стоунс” , Джеймс Тейлър и много други.

Братята Холанд и Доузър, родени и израснали в Детройт, бяха въведени в Залата на славата на рокендрола през 1990 г.

Съпругата на легендарния композитор Барбара Улман почина м.г., а бракът им продължи повече от четири десетилетия. Доузър е баща на шест деца, включително на текстописеца и продуцент Бо Доузър и на композитора Парис Рей Доузър.