Силни бури, придружени от порои, връхлетяха района на Лас Вегас в американския щат Невада, докато Европа се задъхва от рекордни жеги.

В следствие на проливните дъждове, някои улици в града се превърнаха в реки. Наводнения има и на други места в щата, съобщи БНТ.

Водата нахлу и през покрива на казино в Лас Вегас, пострадало по същия начин през юли. Градът е в пустинята и средният годишен дебит е 10 сантиметра дъжд.

Прогнозата за този уикенд е за още бури.

