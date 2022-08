Шофьор в Луизиана прегази полицай, влачи го 30 м с колата си

Полицай в щата Луизиана е в критично състояние, след като според властите заподозрян го е прегазил с автомобил и го е влачил по време на опит да бъде спрян за проверка, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията в Лафайет, Луизиана, съобщава, че полицаят е бил влачен 30 метра рано сутринта в неделя. Лафайет се намира на около 80 км западно от Батън Руж.

Служителите са се опитали да спрат автомобил, който се е движел безразсъдно в центъра на града около 1:30 ч., заяви в съобщение до медиите говорителят на полицията в Лафайет сержант Робин Грийн.

Той допълни, че шофьорът е потеглил, но се блъснал в пътните заграждения. След това е дал заден ход и ударил полицая. Служителят стрелял по автомобила, но никой не е бил ранен, предава БТА.

Грийн каза, че блъснатият полицай е получил "тежки" наранявания, но състоянието му е стабилно.

Шофьорът е бил арестуван по подозрение в опит за убийство от първа степен, безразсъдно управление на превозно средство, оказване на съпротива на полицай със сила и управление в нетрезво състояние.