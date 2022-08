Руски блогър издаде по погрешка местонахождението на базата на “Вагнер”, украинците я взривиха (Снимки, видео)

Украинската армия е унищожила щаба на военната база “Вагнер” в окупирания град Попасная в Луганска област. Военните сили на Украйна са разбрали за местонахождението на базата от снимка на руския блогър и пропагандатор Сергей Среда.

Наричаният в Русия „военен репортер“ публикува онлайн снимки миналата седмица на себе си в базата, на които се ръкува с олигарха Евгений Пригожин, собственик на “Вагнер”. Военният репортер Сергей Среда СНИМКА: Туитър/Gerashchenko_en

Според украинската армия при удара е бил убит и неофициалният собственик на “Вагнер” – петербургският бизнесмен Пригожин, който става известен с пищните тържества, организирани за Владимир Путин, заради които получи прозвището “Готвачът на Путин”. Официално потвърждение за гибелта му засега няма, а негови приближени твърдят, че е само ранен. По съветско време Пригожин е лежал в затвора за грабежи, измами и въвличане в престъпления, предаде БГВойс.

Украински медии разкриват, че военните са идентифицирали местоположението на базата именно от изображенията на Среда, които впоследствие са били изтрити от неговия канал в Telegram, но късно. Украйна потвърждава, че базата е унищожена с ракети HIMARS.



“Вагнер” е наемна армия, чието съществуване с години бе отричано от Кремъл. За нея се смята, че се управлява от самия Путин. Освен наемници, във “Вагнер” служат и затворници, включително осъдени убийци, а тяхната “награда” е предсрочно пускане на свобода, пише Daily Mail.