Огромен пожар избухна в Централен Лондон, влаковете в района са спрени, а няколко сгради са евакуирани, съобщиха от лондонската пожарна.

Около 70 пожарникари се борят с бедствието.

На кадри, публикувани от пожарната в Twitter, се виждат големи кълба дим, излизащи изпод железопътната арка, която според пожарната е "изцяло в пламъци". Start of a big fire on union street near London Bridge @CrimeLdn @BBCNews @itvnews #londonfire pic.twitter.com/nP09EjINpZ — DP (@DanPurdie16) August 17, 2022

