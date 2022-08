Серия от взривове в руски военни бази в Крим, руснаци се евакуират (Снимки, видео)

Серия от взривове в руски военни бази в Крим. Руснаците се евакуират от града.

Руснаци в Крим се евакуират СНИМКА: Туитър/JayinKyiv

Днес руските сили нанесоха ракетни удари в Одеска област и южния град Николаев.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна показа пораженията от руски удар в популярното курортно градче Затока, разположено на брега на Черно море, на 65 километра южно от Одеса. По данни на властите с две ракети са разрушени почивна база и околните къщи. Избухнал е пожар и са пострадали трима души.

"При нас има голям кратер. Нито една вила не се е запазила, всички са изгорели. Дори каменните - всичко е разрушено, останали са само стените. Всичко е превърнато в пепелище", заяви Нестор Котляренко, жител на Затока.

В руски телеграм канали пишат, че е нанесен удар по "база на бойци от украинските въоръжени сили". Преди дни при взрив на мина в морето край Затока загинаха трима души, предаде БНТ.

Crimea, Dzhankoy



Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022

Пореден ден на руски обстрел преживяха в южния украински град Николаев. Няма жертви и пострадали жители, но две ракети са нанесли сериозни щети на един от университетите в града. Ние бяхме готови за нападението, казва ректорът на университета.

"Няма да унищожат духа ни, няма да унищожат украинската национална идея. Ние ще работим, готови сме. Скрихме техниката и ценна медицинска апаратура в очакване да стане нещо. Учебният процес няма да прекъсне", допълни Леонид Клименко, ректор на Черноморския университет "Петро Могила".

Николаев се намира на 60 километра от окупирания Херсон и е мишена на руски удари от началото на войната.