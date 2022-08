Взрив в джамия в Кабул, най-малко 27 са ранените

Мощен взрив в джамия в афганистанската столица Кабул. Смята се, че бомбата е избухнала по време на вечерната молитва. Местните власти предполагат, че жертвите са много, но броят им все още е неизвестен, предаде Би Би Си. WATCH: 21 killed, over 40 wounded in an explosion in a mosque in Afghanistan's Kabul. #Kabulexplosion pic.twitter.com/u3jkVQTpTt — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 17, 2022

Говорителят на талибанската полиция в Кабул Халид Задран съобщи, че имамът на джамията е сред загиналите.

Не е ясно кой стои зад атаката. Припомняме, че преди седмица виден проталибански духовник беше убит при експлозия на камикадзе в Кабул. Тогава групировката "Ислямска държава" пое отговорност за атаката.

От болницата в Кабул написаха в Туитър, че са приели 27 ранени след експлозията, сред които и 5 деца. 🔴 #Afghanistan #Kabul: 27 people received at our hospital so far following an explosion in the PD17 area. 5 children among them, including a 7-year-old. — EMERGENCY NGO (@emergency_ngo) August 17, 2022

Превод: Мария Нишанджиева