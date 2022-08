Мощни експлозии в Крим (Снимки, видео)

Мощни експлозии са били чути в Крим през изминалата вечер. Жители на Севастопол качиха в социалните мрежи видеозаписи, на които се виждат пламъци и се чуват взривове. Според медии в Украйна е атакувана военновъздушната база "Белбек" недалеч от града.

🇺🇦🇷🇺 : At least 4 explosions rocked the city of Sevastopol in Crimea.#Reuters, citing sources in #Crimea, said that the explosions occurred at the #Belbek_military_airport north of #Sevastopol.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/2lgCPtwVuH — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 19, 2022

Русия не съобщава за атака. Държавната агенция цитира местен администратор, който написа, че е бил елиминиран дрон. Няма поражения и няма пострадали. Ако се потвърди информацията за атака срещу военната база, това ще е поредното нападение на важен обект в Крим, предаде Нова тв.

Украйна двусмислено отклонява въпросите дали стои зад атаките в последните 10 дни. Не е напълно ясно и как точно се извършват те, ако са дело на украинците. Взривовете са дълбоко в контролираната от Русия територия.