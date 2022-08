Два малки самолета се сблъскаха в Северна Калифорния при опит за кацане на местно летище. Най-малко двама души са загинали, предадоха световните агенции.

Сблъсъкът е станал над летището в Уотсънвил. Единият самолет е бил Чесна 340, а другият Чесна 152. В единия е имало двама души, а в другия само пилот, предава БТА. В единия самолет е имало двама души, а в другия само пилот СНИМКА: Туитър/abcWNN

При падането на самолетите е била повредена и сграда на летището, но няма жертви на земята. 🇺🇸Dashcam video captures plane crash landing on California Freeway: A single-engine airplane crashed landed on the 91 Freeway in Corona and then burst into flames, authorities said. A plane descended on Highway 95, in California, and the pilot had no choice but to try to avoid pic.twitter.com/GcNIsGA8yw — worldnews24u (@worldnews24u) August 10, 2022

По случая е започнало разследване.