Четвърти пореден ден наводнения в Нова Зеландия (Снимки, видео)

Проливни дъждове засегнаха части от Нова Зеландия за четвърти пореден ден днес, принуждавайки стотици хора да напуснат домовете си докато реките излизат от коритата си, а подгизналата почва става нестабилна, предаде Ройтерс. Селището Нелсън, на северното крайбрежие на Южния остров, е най-тежко пострадало, като обитателите на повече от 400 къщи са евакуирани, а някои домове са обявени за негодни за живеене в резултат на дъждовете.

Щетите, които виждам в Нелсън, са покъртителни и мисля, че ще ни трябват години, за да се възстановим, каза на пресконференция Алек Лувърдис – служител от поделение на „Гражданска защита“.

Метеорологичната служба „Метсървис“ съобщи, че от вторник насам в Нелсън са паднали 172 милиметра дъжд, което е повече от два пъти в сравнение с нормата за август. Още 190 милиметра дъжд се очаква да се излеят по хълмовете край Нелсън през утрешния ден. Torrential rains are wreaking havoc in New Zealand, triggering flash floods that local authorities describe as a "one-in-100-year event." pic.twitter.com/UWY28E2yK3 — DW News (@dwnews) August 18, 2022

Местните жители бяха посъветвани да пестят водата заради проблеми с градското водоснабдяване.

Службата за гражданска защита предупреди хората да стоят далеч от брега, защото на места се очакват триметрови вълни.

Специалисти отдават необичайно дъждовното време на въздушен поток от водна пара или на „атмосферна река“ над страната.

Над Северния остров също се изляха поройни дъждове през последните 24 часа, някои малки селища се оказаха изолирани, имаше и наводнени къщи, което наложи евакуация.

Предупреждението за порои остава в сила до полунощ днес.