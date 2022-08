Вучич определи като "дълги и трудни" преговорите с Прищина, надява се на чудо (Видео)

Сръбският президент Александър Вучич определи като "дълъг и труден" вчерашния ден на преговори с премиера на Косово Албин Курти в Брюксел и се надява на чудо за постигането на компромисно решение. Това той каза във видеозапис, качен на страницата му в Инстаграм, предаде БТА. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

"Един труден ден е зад гърба ни. Беше труден ден за всички наши граждани и цялата страна. Не мога да кажа, че той приключи успешно, но се въздържам от други коментари, защото се надявам, че е възможно по някакво чудо да успеем да постигнем компромисно решение", заяви Вучич в посланието си, за което съобщават местни медии.

Както стана ясно вчера, президентът се очаква да направи обръщение в срок до 48 часа.

По-рано през деня вчера той свика среща с представители на косовските сърби в Белград в неделя, съобщиха сръбските агенции.