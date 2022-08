Нова атака с дронове в Крим (Видео, снимки)

Нови атаки срещу контролирания от Русия полуостров Крим. Дрон е бил свален над Севастопол, обяви назначеният от Кремъл управител на областта. Explosion at or near the Russian Black Sea Fleet headquarters in #Sevastopol in occupied #Crimea this morning. Drone attack suspected. pic.twitter.com/hqBRWLZ1v7 — Igor Sushko (@igorsushko) August 20, 2022

В същото време жители на града снимаха как от сградата на щаба на руския черноморски флот се вдига дим. Руската управа обяви, че целта на атаката е “не военна, а психологическа”. Същото място беше атакувано с дронове миналия месец. Това стана в Деня на бойния флот в Русия, което доведе до отмяна на тържествата в анексирания руски кримски остров, предаде Нова тв.