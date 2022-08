Скандал с руски посланик във Виена, Украйна го обвини в геноцид

Министерството на външните работи на Украйна призова Австрия да експулсира постоянния представител на Руската федерация в международните организации във Виена Михаил Улянов. Причината е, че той публикува пост в Twitter, тълкуван от мнозина като призив за ликвидиране на украинци.

За експулсирането му призова говорителят на украинското МВнР Олег Николенко – също в Twitter. Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

“Руският посланик Михаил Улянов призовава за ликвидиране на украинската нация. Този език, призоваващ за геноцид, не може да бъде толериран. Призоваваме цялата дипломатическа общност във Виена да бойкотира Улянов, а Австрия да го обяви за персона нон грата”, написа Николенко в събота.

Улянов разгневи украинското МВнР, след като коментира публикация на президента Володимир Зеленски. В нея държавният глава благодари на администрацията на американския си колега Джо Байдън за поредния пакет военна помощ от САЩ – на стойност 775 милиона долара. „Предприехме още една важна стъпка, за да победим агресора. Украйна ще бъде свободна!“, добави Зеленски.

Улянов сподели публикацията и написа: „Никаква милост за украинското население!“. По-късно той изтри поста си и заяви, че съдържанието в него не е било тълкувано по правилния начин, предаде БГВойс.

“Трябва да се извиня. Забравих с кого си имам работа. Имах предвид, разбира се, САЩ с техните оръжейни доставки и президента на Украйна, който едва вчера заяви, че отхвърля всякакви мирни преговори. Наистина, никаква милост от тяхна страна към украинското население. Това е, което казах”, написа руският представител.

Той нарече опитите да се свържат думите му за политиката на Киев с призив за геноцид “възмутителни и абсолютно неприемливи”. Улянов обвини украинските власти, че не се грижат за собственото си население, когато „категорично отхвърлят дипломатическите усилия и се концентрират единствено върху натрупването на оръжия от Запада“.

Това не е първият случай на подобни агресивни изказвания от страна на руски посланици. През юли руското посолство във Великобритания оправда убийството на войниците от Азовския полк в публикация в Twitter, като заяви, че те са заслужавали „унизителна смърт“.