Напук на санкциите жената на говорителя на Кремъл троши чинии на купон в Гърция (Видео)

Съпругата на кремълския говорител Дмитрий Песков Татяна Навка предизвика скандал в Русия и Гърция, след като качи в профила си в инстаграм запис от лятната си ваканция в Гърция, предаде "Офнюз".

На видеото, което вече е премахнато от стената й, се вижда как по време на танц в таверна Навка разбива по гръцки маниер чинии. След вълна от критики срещу поведението и както в Русеия, така и в Гърция, Татяна Навка се видя принудена да изтрие записа, който обаче може да бъде открит на много места в интернет.

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.



This isn’t right.



Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022

47-годишната бившата моделка на „Максим“ и състезателка по фигурно пързаляне е била записана по време на купон в гръцка таверна докато играе под мелодията на „Зърба гъркът“ и в духа на старата гръцка традиция да разбива чинии, което би трябвало да и донесе щастие.

Записите от Гърция идват след турската ваканция на Навка, а коментиращите в рускоезичния сегмент на социалните мрежи обърнаха внимание на факта, че без проблем жената на Песков, който ежедневно громи „Колективния Запад“ е влязла в страна от същия този Запад въпреки санкциите, наложени от март т. г. срещу нея, дъщеря й и самия Песков. Гръцките журналисти поискаха незабавно изясняване на въпроса. В самата Русия поведението на Навка също стана обект на критики за това, че докато в Украйна върви специална военна операция, тя се забавлява в гръцки курорт и за капак се хвали в интернет.

Любопитен детайл, на който обръща внимание гръцкият Алфа Нюз в репортаж по случая е, че руските власти, чийто рупор е Песков, са обявили Instagram за екстремистка платформа и са блокирали работата и в Русия.„Трошенето на чинии е част от нощния купон в Гърция. За мен това е един вид примамка, вие как смятате?“ – написа в Инстаграм Навка с идеята да провокира. Руската част на интернета не прие добре провокацията й. Появиха се въпроси като „А къде е мъжът ти?“ или „Защо не си в Крим?“. Руснаците са недоволни, че Татяна Навка е избрала за почивката си страни като Турция и Гърция, които подпомагат Украйна в борбата й с Русия.

На една от последните си снимки от серията Навка е върху основата на колона и, видимо изобразява гръцка богиня. „Атина, Артемида? Афродита? Чий образ, според вас, най-много ми приляга? Споделете в коментарите си коя снимка най-много ви харесва“ – пита половинката на Путиновия говорител.

Според гръцкия икономист и публицист Теодор Алисандратос формално погледнато пребиваването на Татяна Навка в Гърция не е нарушение, тъй като санкциите, които са наложени от ЕС на 17 март т. г. по отношение на Навка са финансови, но няма забрана да влиза в страните от общността. „Време е да коригираме грешката“, призовава Алисандратос в Туитър.