В интернет се появиха първите кадри от взрива, при който загина дъщерята на руския философ и общественик Александър Дугин - Даря. Инцидентът стана в района на селището Болшие Вяземи в Подмосковието. Според сайта Gazeta.ru самият Дугин също е трябвало да пътува в джипа, но в последния момент се е качил в друга кола. На един от клиповете се вижда и самият Александър Дугин на мястото на произшествието, който се държи за главата.

🚨 #BREAKING #BreakingNews



It is reported that car 🚙 was blown up with Daria #dugina in suburbs of 📌 #Moscow #Russia #News



❗Reportedly she died on spot.#Дугина #Россия #Новости pic.twitter.com/BRec6N07ds — Вова 💖 (@Vova151974) August 21, 2022

Darya Dugina has been assassinated. She was a guiding light against the neo-liberal degenerate agenda and NATO's march for world domination and destruction. A hero who could have saved the world. Her father was on the scene, unfathomable. Everything changes now. RIP #DaryaDugina pic.twitter.com/GneWuS2LXM — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) August 21, 2022