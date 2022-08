Огромни материални щети след наводнение в Далас (Видео)

Проливни дъждове в американския град Далас в щата Тексас доведоха до огромни материални щети.

Неочакваните наводнения оставиха десетки местни жители в безпомощно състояние, след като колите им бяха блокирани на пътя. В някои части на града нивото на водата беше толкова високо, че е изхвърлило шофьорите от пътя. Част от главните пътни артерии на града бяха затворени. This flooding in Dallas is crazy 😳

Мъж беше забелязан на покрива на автомобила си в очакване на спасителните екипи. Майка и децата й пък трябвало да чакат колата им да изплува, за да могат да излязат навън.