Суперяхта потъна във водите на Средиземно море. 40-метровият плавателен съд изпада в беда на 15 километра от бреговете на Италия. The Italian Coastguard rescued nine people from a sinking superyacht off the coast of Catanzaro Marina, in southern Italy.



Бреговата охрана успя да спаси всички 9 души, които са били на борда – четирима пасажери и петима от екипажа, предаде Би Ти Ви.

Причините за потъването все още се изясняват.