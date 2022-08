Испански пожарникари извадиха открадната кола, която се заби на стълбището на автогара в Мадрид след полунощ на 23 август. Видео от службите за спешна помощ показва как служителите използват макара, за да придвижат колата от долния етаж. The driver had stolen the car and reportedly driven it into a bus lane before smashing through the doors of the Plaza Elíptica shopping centre and getting it wedged on the steps of one of Madrid's busiest metro stations



Полицията потвърди, че никой не е пострадал сериозно при инцидента, който в момента се разследва. Водачът на колата е задържан и откаран в болница.