Зеленски: Украйна се роди отново, когато Русия нахлу на 24 февруари (Видео)

Украинският президент Володимир Зеленски с емоционално обръщение към украинците по повод 31-ата годишнина от независимостта на страната, предаде Ройтерс.

"Украйна се роди отново на 24 февруари, когато Русия нахлу. Киев ще си върне анексирания Крим и окупираните райони на изток", каза Зеленски.

В предварително записаната реч, която съвпадна с навършването на половин година от началото на руската инвазия, Зеленски каза, че за Украйна войната вече няма да свърши, когато има мир, а когато Киев победи, предаде БТА. #Zelensky August 23rd

1/ "I am grateful to everyone who defends true values. I am grateful to everyone who helps Ukraine. I am grateful to everyone who, since February 24, has chosen the path of struggle for what makes life real: for freedom, for independence. pic.twitter.com/DHtON3WIJk — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) August 23, 2022

"Планирали сме много събития - нещо, което да подчертае пътя, който сме изминали. Който сме изминали заедно - украинците в Украйна, във всички наши територии - както в свободните, така и във временно окупираните, защото нашият народ се сражава навсякъде", каза още украинският президент.

Официалните мероприятия обаче са забранени, а сутринта почти в цялата страна бяха обявени въздушни тревоги. Киев се опасява от голям удар навръх националния си празник и заради обвиненията на Москва за убийството на Дугина.