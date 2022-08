Премиерката на Финландия през сълзи: Дори политиците имат нужда от забавление (Видео)

Сана Марин настоява, че работи усилено като министър-председател на Финландия, но също така има право на личен живот.

"Аз съм човек", заяви Марин пред репортери на конференцията на своята Социалдемократическа партия, като определи изминалата седмица като "доста трудна". На ръба на сълзите тя каза, че понякога и тя копнее "за радост, светлина и забавление сред тъмните облаци".

36-годишната финландка, която е най-младият ръководител на правителство в света, когато беше избрана през 2019 г., добави: "Не съм пропуснала нито един работен ден. Иска ми се да вярвам, че хората ще гледат какво правим на работа, а не какво правим в свободното си време".



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

Тя заяви, че не е оставила "нито една неизпълнена задача - и тази също няма да я оставя по средата. Уча се. Но си върша работата толкова добре, колкото и досега. Мисля за Украйна, мисля за вас и си върша работата".

Извинението дойде, след като миналата седмица Марин влезе в заглавията на вестниците по света, когато се появи видео, на което тя пие и танцува по време на а частно парти, съобщи "Гардиън".

Въпреки че заяви пред репортери, че никога не е вземала лично наркотици и не е видяла такива да се употребяват на партито в апартамент в Хелзинки на 6 август, министър-председателят се подложи на тест за наркотици, "за да изчисти подозренията". Резултатът, оповестен в понеделник, беше отрицателен.

Голяма част от шума около първия видеоклип на Марин се съсредоточи върху това дали един от нейните приятели е казал думата "jauhojengi" - буквално "банда брашно" - вероятно жаргонна препратка към кокаин (който според много финландци изобщо не е дума!), предава БГНЕС.

Това твърдение за кокаина беше опровергано и от хора като финландския политически коментатор Яне Корхонен, който си е изградил репутация на откровен човек, когато става въпрос за разобличаване на дезинформация и обяснение на финландската политика в Twitter.

Запитана дали би променила нещо в поведението си, Марин отговори, че лично тя не вижда нищо лошо в това "ние, политиците, също да имаме свободно време, да го прекарваме с приятелите си". Тя заяви, че избирателите на избори трябва да преценят "дали това е подходящо от тяхна гледна точка и какво мислят за него".

Опонентите определиха поведението на Марин като неподходящо и заявиха, че изборът ѝ на приятели показва липса на преценка, а изтеклите снимки и видеоклипове могат да я изложат на критика или дори на изнудване. Много други обаче защитиха правото ѝ да се забавлява.

Финландски жени публикуваха видеоклипове, на които танцуват и пият, за да покажат подкрепата си за министър-председателя, а самата Марин заяви, че се надява "през 2022 г. да бъде прието, че дори лицата, вземащи решения, могат да танцуват, пеят и да ходят на партита".

Тя обаче също така заяви, че е "сигурна", че съществуват и други материали. "Имам чувството, че постоянно и навсякъде се снимат кадри с мен и това не е приятно", каза тя пред репортери миналата седмица. "Дори нормалните неща се правят така, че да изглеждат зле."