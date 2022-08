Жена и дете ранени при стрелба на детска площадка в Швеция

Жена и петгодишно дете бяха ранени при стрелба на детска площадка в шведския град Ескилстуна, предаде SVT. Last evening a woman and a 5 year old kid was shot in #Eskilstuna, Sweden - they were playing in the neighborhoods playground.

In #Sweden you can't even take your kids out and play anymore. Let that sink in... #Svpol pic.twitter.com/ajJ8tu72N0 — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) August 27, 2022

Сигналът за стрелбата е подаден в полицията на Ескилстуна в петък в 19.00 часа. На площадката е открита пострадала жена с дете, които са откарани в болница, съобщи говорителят на полицията Джони Густавсон.

Според полицията нито детето, нито майката са с опасност за живота, но повече подробности не се съобщават.

Хората вероятно са били улучени от куршуми случайно, смятат разследващите. Неизвестен стрелец е произвел поредица от изстрели, като куршумите са улучили стъклата на прозорците и фасадите на близките сгради. Нараняването на майката и детето е квалифицирано като "опит за убийство".

Стрелбата е извършена в района Арба, известен с множеството си престъпления и стрелби заради съперничещи си банди, които се борят за влияние, включително и за продажбата на наркотици.

Тази година в района е имало 9 стрелби, а в целия град – 18.

До средата на август от стрелби в страната са загинали 44 души, а ранени са 66-ма.