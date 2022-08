Хиляди излязоха на протест в Сърбия срещу ЛГБТ фестивала "Европрайд" (Видео)

Хиляди излязоха по улиците на Белград, за да протестират срещу провеждането на ЛГБТ фестивала EuroPride.

Serbia today, 100,000 people march in Belgrade to preservation traditional family, religion, identity and traditional moral values. Event censored by European media. pic.twitter.com/O4sRXGo5MD — RadioGenova (@RadioGenova) August 28, 2022

Протестът се състоя, въпреки че по-рано президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че планирания за средата на септември общоевропейски гей парад се отменя. Причината, според него, е кризата в Косово и Метохия и други проблеми и предизвикателства пред политическото ръководство в Белград, предаде Нова тв.

В отговор на това организаторите на EuroPride заявиха, че събитието все пак ще се състои, но без парад.

Епископ Никанор заяви на вчерашната проява, че вярващите са готови да излязат пак на улицата, "за да се изправят срещу тези, които възнамеряват да унищожат ценностите на Сърбия", предава БТА. Според него гей парадът е "оскверняване на нашата страна, на нашата Църква и на нашето семейство".

Службата на ООН в Сърбия заяви, че е обезпокоена от обявената забрана, която би застрашила "правото на свобода на събранията, гарантирано от сръбската конституция".

Членовете на Асоциацията на организаторите на европейския прайд избраха сръбската столица преди три години за домакин на ежегодното събитие с надеждата, че то ще представлява голям пробив за славянската страна, която е традиционно консервативна и под силното влияние на православната църква.

Сърбия официално се стреми към членство в Европейския съюз, но от години се приближава към политическата орбита на Русия. Балканската страна гласува за резолюциите на ООН, осъждащи руската инвазия в Украйна, но отказа да се присъедини към западните санкции срещу Москва.