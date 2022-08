Интензивни престрелки в украинския град Енергодар, близо до "АЕЦ Запорожие" (Видео, снимки)

Руските сили стрелят по два квартала в Енергодар, близо до най-голямата в Европа АЕЦ "Запорожие".

За това съобщи кметът на Запорожие, който казва, че са засегнати няколко жилищни сгради. Към момента няма информация за жертви. Засегнати са няколко жилищни сгради СНИМКИ: Туитър/AlanAbdo13

Москва и Киев си разменят обвинения за стрелбата в района на централата. Според украинското разузнаване, руснаците се готвят да присъединят мощностите на Запорожката АЕЦ към руската енергийна мрежа.

В АЕЦ "Запорожие" се очакват експерти от Международната агенция за атомна енергия. Киев твърди, че са атакувани 3 руски командни поста и складове за боеприпаси в Херсонска област. Cynical and systematic shelling of Energodar occupied by RF – specially organized bloody show, the purpose of which is to intimidate local civilians, blaming the 🇺🇦 Armed Forces and mask their "nuclear" crimes. Barbarians do not mind killing for the sake of a propaganda picture. pic.twitter.com/lHEYGUh6Uf — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Украйна ще бъде сред акцентите в програмата на стратегически форум, който започва днес в Блед, Словения, предаде БНТ.

"Украйна ще си върне всички окупирани територии", обеща в среднощното си обръщение президентът Зеленски.